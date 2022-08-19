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Площадки конкурсов «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли» Клуба болельщиков АрМИ приглашают в гости всех неравнодушных к военной технике

Площадки конкурсов «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли» Клуба болельщиков АрМИ приглашают в гости всех неравнодушных к военной технике

Одним из самых зрелищных представлений для посетителей площадки являются показные выступления по разборке (сборке) автомобиля УАЗ-3151 ремонтным отделением на время.

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