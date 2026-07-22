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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лотар Маттеус: «То, что аргентинцы делали в финале ЧМ, не имело ничего общего с футболом. Испания хотела играть, а они – нет. Они показали, что не умеют проигрывать»

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о поведении игроков сборной Аргентины на финале чемпионата мира-2026.

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