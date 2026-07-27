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«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

  Президент РФ напомнил, что Москва была единственным гарантом территориальной целостности Украины.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Иногда у нас проскальзывают такие &quot;леопольдовские&quot; нотки, типа: &quot;Ребята, давайте жить дружно&quot; - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но - по-моему - это наша СЛАБОСТЬ, от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! Как историк по образованию - вспоминаю историю Варшавского восстания 1944 года. Обвиняют нас, что мы, якобы, за Вислой стояли и не вмешивались. ДА ТАК И НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ !!! А мы - в действительности - стрелявшим нам в спины АК-овцам (членам польской проанглийской &quot;Армии Крайовой&quot;) помогали! Так что мешающий нам &quot;леопольдизм&quot; - &quot;Ребята, давайте жить дружно&quot; - не сегодня родился, был даже в сталинские времена! А при царях? На хрена польским и финским жителям столько прав дали, сколько коренным россиянам И НЕ СНИЛОСЬ ?! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят так же и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! А уж Иран - вообще НА НОЛЬ должен помножить доверие к западным переговорщикам! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше &quot;жестов доброй воли&quot; и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А &quot;озверином&quot; нас достаточно кормили - одни &quot;Мински&quot; с их &quot;последующим разоблачением&quot; чего стоят! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: &quot;Чтобы все дрожали, чтобы уважали&quot; - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой &quot;леопольдовской&quot;: &quot;Ребята,давайте жить дружно&quot;! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Смердякова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!! Ведь сегодняшний день ИМЕННО НЕОБХОДИМОСТЬ ЖЁСТКОСТИ доказывает - ТОГДА, когда мы &quot;зубы показываем&quot;, с нами начинают считаться - танкера на Кубу и через Ла-Манш пропускают, неприятельские беспилотники над своей территорией, как Прибалтика, запрещают, и т.д.! И НАОБОРОТ: начинаем мямлить - выгоняют нас отовсюду - аж на Олимпиаду запрещают под собственным государственным флагом и с гимном страны ездить!
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1 м.
СК
Сергей Кашапов
Когти где когти... .
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Каким подарком ? Зачем же менять статус истинно русской территории ( Российской империи ).  Вы правильно излагайте исторические факты . После крымских войн и победы российского оружия  в морских сражениях с участием Ф.Ф. Ушакова и далее Суворова и др. полководцах она стала Малороссией  и вся территория с побережьем Чёрного моря , Каспийского и Азовского морей .  А в будучи в составе СССР  этот район был выделен как промышленный район и использовался  территориально удобный как громадный  район добычи полезных ископаемых , производственный кластер ( даже не картель) и имеющий самые лучшее продуктивное черноземье для использования в сельском хозяйстве . Вот поэтому и принято было решение о выдаче этому района статус Украинской Советской  Социалистической  Республики на съезде в 1924 году .  Только вот проморгали его назначая в руководстве ею пустозвонов Хрущёва и в итоге предавшего всё и вся Горбачёва , да и Ельцина  .  Это был период слабости нашей власти . Никто и не мог подумать , что там наши враги  разовьют бандеровское движение как наследие от фашизма после результатов ВОВ .
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1 м.