«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

Алексей Горшков

Иногда у нас проскальзывают такие "леопольдовские" нотки, типа: "Ребята, давайте жить дружно" - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но - по-моему - это наша СЛАБОСТЬ, от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! Как историк по образованию - вспоминаю историю Варшавского восстания 1944 года. Обвиняют нас, что мы, якобы, за Вислой стояли и не вмешивались. ДА ТАК И НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ !!! А мы - в действительности - стрелявшим нам в спины АК-овцам (членам польской проанглийской "Армии Крайовой") помогали! Так что мешающий нам "леопольдизм" - "Ребята, давайте жить дружно" - не сегодня родился, был даже в сталинские времена! А при царях? На хрена польским и финским жителям столько прав дали, сколько коренным россиянам И НЕ СНИЛОСЬ ?! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят так же и украинский конфликт "заморозить", и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! А уж Иран - вообще НА НОЛЬ должен помножить доверие к западным переговорщикам! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята,давайте жить дружно"! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Смердякова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!! Ведь сегодняшний день ИМЕННО НЕОБХОДИМОСТЬ ЖЁСТКОСТИ доказывает - ТОГДА, когда мы "зубы показываем", с нами начинают считаться - танкера на Кубу и через Ла-Манш пропускают, неприятельские беспилотники над своей территорией, как Прибалтика, запрещают, и т.д.! И НАОБОРОТ: начинаем мямлить - выгоняют нас отовсюду - аж на Олимпиаду запрещают под собственным государственным флагом и с гимном страны ездить!