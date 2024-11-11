Студент-радиофизик Радаев разработал уникальную систему передачи данных

Сейчас в стране открывается множество новых возможностей в различных профессиональных сферах. И в первую очередь это открывает новые горизонты для молодых – тех, кто не боится экспериментировать и полон идей.
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