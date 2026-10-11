«Козерог»: как уральская мастерская создала мобильную замену «Граду» для пехоты

Когда смотришь на эту конструкцию вживую, первое ощущение — удивление. Никакой монументальности, никаких сложных электронных блоков и кабелей.
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