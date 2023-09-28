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Карабаха больше нет: указ подписан

Карабаха больше нет: указ подписан

Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Об этом сообщается в указе главы республики Самвела Шахраманяна.

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Комментарии
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Miki Samuels
Всмысле, кто? Мы же немытые для них, или я что-то пропустил?
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10 час.
MS
Miki Samuels
Не надо никого гнать. Надо строить новые города, с упором на национальную безопасность. Людям нужно давать хотя бы выбор – по меньшей мере. По большей, они обязаны решать сами, а не выбирать из готовых решений. Это разница между свободой раба и волей человека.
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10 час.
J
Jerkonan
Пора про украину принять такойже указ
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7 час.

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