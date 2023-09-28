Карабаха больше нет: указ подписан

Всмысле, кто? Мы же немытые для них, или я что-то пропустил?

MS

Miki Samuels

Не надо никого гнать. Надо строить новые города, с упором на национальную безопасность. Людям нужно давать хотя бы выбор – по меньшей мере. По большей, они обязаны решать сами, а не выбирать из готовых решений. Это разница между свободой раба и волей человека.