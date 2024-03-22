Банк «Санкт-Петербург» будет направлять на дивиденды от 20% до 50% прибыли

Это сообщение привело к резкому росту цен на акции организации на Московской бирже. Банк «Санкт-Петербург» планирует направлять на дивиденды от 20% до 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
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