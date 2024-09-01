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Царьград

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NYT: военные США сомневаются в официальной версии Киева о крушении F-16

NYT: военные США сомневаются в официальной версии Киева о крушении F-16

Американские военные высказывают сомнения в том, что F-16 потерпел крушение на Украине из-за огня ВСУ.

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