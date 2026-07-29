Астраханские автоинспекторы выясняют обстоятельства гибели женщины в лобовом столкновении

Сегодня утром на 1283-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Енотаевском районе 23-летний водитель за рулем Chery на высокой скорости совершил роковой выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с кроссовером Haval.
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