Трихолог Кохас: грязная голова летом спровоцирует дерматологические проблемы

Грязная голова летом может «подарить» своему обладателю неприятности. Трихолог Ольга Кохас рассказала, сколько раз в неделю нужно мыть волосы и почему отключение горячей воды не должно уменьшить частоту процедуры.
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