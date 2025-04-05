«Как разговаривать с ракетами?»: родной город Зеленского подвергся атаке

Минобороны России сообщило, что в 18:49 4 апреля был нанесен «высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог» на Украине.
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