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«Как разговаривать с ракетами?»: родной город Зеленского подвергся атаке

«Как разговаривать с ракетами?»: родной город Зеленского подвергся атаке

Минобороны России сообщило, что в 18:49 4 апреля был нанесен «высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог» на Украине.

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