Ирина Бивол и благотворительная ассоциация раздали подарки детям, больным лейкемией

Они хотели принести немного счастья тем, для кого жизнь – это борьба. Речь идет об онкобольных детях из Института онкологии, получивших сладости и подарки от столичного благотворительного общества и исполнительницы Ирины Бивол.
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