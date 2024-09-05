«Это нанесло сильнейший урон». Под удар в Полтаве попали ценные специалисты, которых готовили шведские инструкторы

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что под удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве могли попасть ценные кадры ВСУ — связисты, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System).
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