«Это нанесло сильнейший урон». Под удар в Полтаве попали ценные специалисты, которых готовили шведские инструкторы

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что под удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве могли попасть ценные кадры ВСУ — связисты, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System).