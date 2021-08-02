В понедельник, 2 августа, в Токио прошел очередной день Олимпийских игр. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б В 1 Китай 29 17 16 62 2 США 22 25 17 64 3 Япония 17 6 10 33 4 Австралия 14 4 15 33 5 Россия 12 21 17 50 6 Великобритания 11 12 12 35 7 Франция 6 10 7 23 8 Германия 6 6 11 23 9 Корея 6 4 9 19 10 Нидерланды 5 7 6 18 11 Италия 4 9 15 28 12 Новая Зеландия 4 3 4 11 13 Чехия 4 3 1 8 14 Канада 3 4 7 14 15 Швейцария 3 4 5 12 16 Хорватия 3 2 2 7 17 Тайвань 2 4 4 10 18 Бразилия 2 3 5 10 19 Куба 2 3 3 8 20 Венгрия 2 2 2 6 21 Дания 2 1 2 5 22 Словения 2 1 1 4 23 Эквадор 2 1 0 3 24 Греция 2 0 1 3 25 Катар 2 0 0 2 26 Косово 2 0 0 2 27 Грузия 1 4 1 6 28 Испания 1 3 3 7 29 Венесуэла 1 3 0 4 30 Румыния 1 3 0 4 31 Швеция 1 3 0 4 32 Гонконг 1 2 0 3 33 Словакия 1 2 0 3 34 ЮАР 1 2 0 3 35 Австрия 1 1 3 5 36 Индонезия 1 1 3 5 37 Сербия 1 1 3 5 38 Ямайка 1 1 2 4 39 Бельгия 1 1 1 3 40 Норвегия 1 1 1 3 41 Эфиопия 1 1 1 3 42 Польша 1 1 0 2 43 Тунис 1 1 0 2 44 Турция 1 0 4 5 45 Израиль 1 0 2 3 46 Ирландия 1 0 2 3 47 Белоруссия 1 0 1 2 48 Узбекистан 1 0 1 2 49 Фиджи 1 0 1 2 50 Эстония 1 0 1 2 51 Бермуды 1 0 0 1 52 Иран 1 0 0 1 53 Латвия 1 0 0 1 54 Марокко 1 0 0 1 55 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 56 Таиланд 1 0 0 1 57 Филиппины 1 0 0 1 58 Доминиканская Республика 0 2 1 3 59 Колумбия 0 2 1 3 60 Украина 0 1 5 6 61 Монголия 0 1 2 3 62 Кения 0 1 1 2 63 Индия 0 1 1 2 64 Португалия 0 1 1 2 65 Сан-Марино 0 1 1 2 66 Уганда 0 1 1 2 67 Болгария 0 1 0 1 68 Иордания 0 1 0 1 69 Македония 0 1 0 1 70 Туркмения 0 1 0 1 71 Казахстан 0 0 3 3 72 Мексика 0 0 3 3 73 Азербайджан 0 0 2 2 74 Египет 0 0 2 2 75 Аргентина 0 0 1 1 76 Армения 0 0 1 1 77 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 78 Кувейт 0 0 1 1 79 Малайзия 0 0 1 1 80 Финляндия 0 0 1 1 Греция завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину.