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Атака дронов под Ростовом: Пострадал водитель "ГАЗели"

Атака дронов под Ростовом: Пострадал водитель "ГАЗели"

ПВО отражает атаку беспилотников в Ростовской области. Известно об одном пострадавшем – водитель "ГАЗели" получил осколочное ранение.

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