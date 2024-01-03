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В Новосибирске бюджет спортивных команд увеличили на 500 млн рублей

В Новосибирске бюджет спортивных команд увеличили на 500 млн рублей

На содержание 10 команд по игровым видам спорта в Новосибирской области выделили 2,1 млрд рублей.Бюджет Новосибирской области на 500 млн рублей увеличил содержание 10 команд, которые представляют регион в 10 видах игрового спорта.

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