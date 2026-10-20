On Monday, the U.S. Justice Department filed criminal charges against 28 people in California, alleging that they illegally registered to vote.
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