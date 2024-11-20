Публикация отчетности ВК - основные события 21 ноября

В четверг, 21 ноября, МКПАО «ВК» опубликует результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Стоит заметить, что выручка компании в аналогичном периоде прошлого года увеличилась на 37% г/г, до 33 млрд рублей, тогда как выручка за 9 месяцев 2023 года возросла также на 37% г/г, до 90,3 млрд рублей.