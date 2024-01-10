Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине временное правительство

Начало мобилизации приведет к созданию на Украине временного правительства из недовльных мужчин, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka.
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