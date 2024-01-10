360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    судью обязательно проверить на " дружбанародность " явно без диаспоры здесь не обошлосьМосковская прокур...
  • Mikhail Stepanov
    Зачем вообще поставлять уран пиндосам?Reuters: Минэнерг...
  • Виталий
    Конечно, дать деньги, т.е. откупиться, - проще простого. А почему не проводились профилактические действия в положенн...Воробьев: оставши...

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине временное правительство

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине временное правительство

Начало мобилизации приведет к созданию на Украине временного правительства из недовльных мужчин, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
После призывов разбомбить Россию после падения Близнецов в СЩА памятного 11-го сентября в глянцевых журналах для избранных  этот организм (Соскин) заметно не поумнела.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх