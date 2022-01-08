Французы заметили странное совпадение в истории с протестами в Казахстане

Масштабные беспорядки, а также попытка государственного переворота, предпринятые в Казахстане, возникли на фоне приближающихся российско-американских переговоров по безопасности, что может указывать на определенные важные геополитические факторы.
Масштабные беспорядки, а также попытка государственного переворота, предпринятые в Казахстане, возникли на фоне приближающихся российско-американских переговоров по безопасности, что может указывать на определенные важные геополитические факторы.
Свежие комментарии