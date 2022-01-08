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Французы заметили странное совпадение в истории с протестами в Казахстане

Французы заметили странное совпадение в истории с протестами в Казахстане

Масштабные беспорядки, а также попытка государственного переворота, предпринятые в Казахстане, возникли на фоне приближающихся российско-американских переговоров по безопасности, что может указывать на определенные важные геополитические факторы.

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