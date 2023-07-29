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Гендиректор ПНОСа может перейти в на работу центральный аппарат «Лукойла»

Гендиректор ПНОСа может перейти в на работу центральный аппарат «Лукойла»

Его может сменить руководитель нефтеперерабатывающего завода в Болгарии.Генеральный директор ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) Сергей Андронов может покинуть свой пост и перейти на работу в центральный аппарат нефтяной компании «Лукойл».

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