Собянин: Москва продолжает формировать каркас экстренной медицинской помощи

Средняя скорость оказания помощи выросла в полтора раза Благодаря внедрению нового московского стандарта экстренной медицинской помощи, врачи столицы оказали помощь более чем 300 тысячам пациентов и провели свыше 70 тысяч операций во флагманских центрах.
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