Wildberries планирует компенсировать сгоревший в Шушарах склад за счёт новой сделки

Маркетплейс договаривается о субаренде 20 тысяч «квадратов». Wildberries, который из-за пожара лишился крупного склада в Петербурге, рассчитывает частично компенсировать его нехватку за счёт новой сделки.
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