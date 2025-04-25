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Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

Таким образом министр прокомментировал слова Трампа о том, что соглашение будет достигнуто на этой неделеРоссия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, однако есть отдельные положения сделки, которые требуют согласования и Москва работает над этим.

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