Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

Таким образом министр прокомментировал слова Трампа о том, что соглашение будет достигнуто на этой неделеРоссия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, однако есть отдельные положения сделки, которые требуют согласования и Москва работает над этим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии