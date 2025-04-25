Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

Таким образом министр прокомментировал слова Трампа о том, что соглашение будет достигнуто на этой неделеРоссия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, однако есть отдельные положения сделки, которые требуют согласования и Москва работает над этим.