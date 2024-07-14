Поисковики ищут близких бойца РККА Александра Комарова, погибшего в 1941-м

Останки трех красноармейцев, в том числе ленинградца Александра Дмитриевича Комарова, обнаружили поисковики в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба поискового объединения «Пулковские высоты» 12 июля в соцсети «ВКонтакте».
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