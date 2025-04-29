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В Калужской области в ДТП погибла пассажирка Mitsubishi Lancer

В Калужской области в ДТП погибла пассажирка Mitsubishi Lancer

В Боровске 28 апреля в результате ДТП погибла пассажирка, сообщили в полиции. По предварительным данным от УМВД, в понедельник в 19 часов 15 минут на улице Коммунистической водитель машины Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.

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