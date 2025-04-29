В Калужской области в ДТП погибла пассажирка Mitsubishi Lancer

В Боровске 28 апреля в результате ДТП погибла пассажирка, сообщили в полиции. По предварительным данным от УМВД, в понедельник в 19 часов 15 минут на улице Коммунистической водитель машины Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.