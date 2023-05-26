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В Приморье рассмотрят дело о перестрелке, в ходе которой был убит человек

В Приморье рассмотрят дело о перестрелке, в ходе которой был убит человек

Материалы уголовного дела о перестрелке в приморском поселке Рощино, во время которой погиб 23-летний местный житель и пострадали 25-летний мужчина и 17-летний подросток, готовятся передать в суд.

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