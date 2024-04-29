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Лазерная связь в глубоком космосе: NASA отмечает важное достижение миссии «Психея»

Лазерная связь в глубоком космосе: NASA отмечает важное достижение миссии «Психея»

В конце 2022 года NASA запустило долгожданную космическую миссию «Психея» к одноимённому астероиду, который, по предположениям учёных, может полностью состоять из металла – редкого явления в околосолнечном пространстве.

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