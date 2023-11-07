«Не приняли подростка в семью!» Правда ли, что дети Булановой против брака матери с «малолетним»?

Татьяна Буланова снова вышла замуж и на сей раз она почувствовала себя настоящей принцессой. Пусть Брак с Валерием Рудиным для нее получился поздним, однако, сама Татьяна купается в счастье и не слушает рассуждения людей о том, что избранник у нее слишком молод.
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