Грузии предложено стать конфедерацией

Три недели назад бывший премьер-министр правительства Грузии, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинам следует извиниться за войну, развязанную в 2008 году против Южной Осетии.
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