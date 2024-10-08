Полицейские провели урок правовой грамотности в школах Херсонской области

В целях правового просвещения молодежи Херсонской области сотрудники полиции провели открытый урок правовой грамотности для педагогов и учеников Счастливцевской школы Генического муниципального округа и Сивашской школы № 1 Новотроицкого муниципального округа.
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