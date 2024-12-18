The Jerusalem Post: директор ЦРУ Бернс отправился в Доху для переговоров по Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс отправился в Доху для встречи с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, где в среду они планируют обсудить вопросы, касающиеся переговоров между Израилем и ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии