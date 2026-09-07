Отшельницу Агафью Лыкову вооружили петардами для отпугивания медведей

Петарды и сигнальные ракеты для отпугивания медведей ежегодно доставляют отшельнице Агафье Лыковой. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
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