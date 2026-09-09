Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях объектов в Киевской области

Глава областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях производственных и складских помещений в Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области.
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