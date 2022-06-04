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Луговой подтвердил смерть Ковтуна от последствий коронавируса

Луговой подтвердил смерть Ковтуна от последствий коронавируса

Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти считали виновным в смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусом, передает ТАСС.

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