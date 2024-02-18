Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Президент США Джо Байден "скорее всего" перепутал НАТО с Украиной, призывая членов палаты представителей вернуться в Вашингтон, чтобы проголосовать за законопроект по выделению финансов для Украины, Израиля и Тайваня.
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