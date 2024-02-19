Рядовой Матюхин тайно пробрался к позициям ВСУ и разгромил резервную группу

Рядовой Иван Матюхин в составе отделения штурмовой группы осуществлял прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений, когда смог скрытно пробраться к позициям противника.
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