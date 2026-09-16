Недостающий компонент: какие девайсы могут прийти на смену смартфонам

Эксперты прогнозируют, что через 10 лет смартфон уступит пальму первенства. Какой класс устройств выйдет в лидеры, пока неясно, но с определенной долей уверенности можно говорить, что это будет нечто с приставкой «ИИ-».
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