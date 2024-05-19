Исследование Мичиганского университета показало, что спрос на медь для перехода США на чистую энергию превышает возможности добычи.
Для запланированного перехода на ВИЭ США не хватит меди
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
18 кг меди в машине с ДВС? Обмотки стартера, генератора и втягивающего потянут килограмм от 4-ех до 5-ти, бортовая проводка ещё 2-3, а ещё 10 кг откуда? Наземная ветряная турбина - это что? Новинки техники от тупорылых блохеров? Ветрогенератор с турбиной попутал? Наберут дебилов по объявлению...
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