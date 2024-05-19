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Для запланированного перехода на ВИЭ США не хватит меди

Для запланированного перехода на ВИЭ США не хватит меди

Исследование Мичиганского университета показало, что спрос на медь для перехода США на чистую энергию превышает возможности добычи.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
18 кг меди в машине с ДВС? Обмотки стартера, генератора и втягивающего потянут килограмм от 4-ех до 5-ти, бортовая проводка ещё 2-3, а ещё 10 кг откуда? Наземная ветряная турбина - это что? Новинки техники от тупорылых блохеров? Ветрогенератор с турбиной попутал? Наберут дебилов по объявлению...
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