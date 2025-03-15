Конституционный суд Румынии допустил участие Джорджеску в будущих выборах

Global Look Press/IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI Румынский политик Кэлин Джорджеску, решением Конституционного суда (КС) отстраненный от участия в президентских выборах в 2025 году, сможет баллотироваться на пост главы государства в будущем.
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