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Почему Китай не позволит европейской экономике полностью развалиться

Почему Китай не позволит европейской экономике полностью развалиться

Теракты, совершенные «неустановленными лицами» на подводных магистральных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставили под вопрос дальнейшие экономические перспективы Германии и в перспективе даже целостность Европейского союза.

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