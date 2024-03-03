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ФНКЦ ФМБА: высокотехнологичная медицинская помощь

ФНКЦ ФМБА: высокотехнологичная медицинская помощь

Федеральный научно-клинический центр федеральной медико-биологической агентуры (ФНКЦ ФМБА) — это один из таких медицинских центров, предлагающий широкий спектр государственных и платных медицинских услуг.

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