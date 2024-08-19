ХАМАС назвало новое предложение о перемирии в Газе подходящим лишь Израилю

Новое сформулированное предложение с условиями прекращения огня в Газе подходит лишь Израилю и не имеет никакого отношения к тому, на что представители палестинского движения ХАМАС согласились 2 июля 2024 года.
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