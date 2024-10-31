В Петербурге откроется выставка традиционных китайских инструментов

В Санкт-Петербурге откроется выставка традиционных китайских инструментов «Гармония пяти». Проект откроется в Шереметьевском дворце — Музее музыки и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и Годам перекрестных культурных обменов двух стран, сообщает пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства.