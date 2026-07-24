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Царьград

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Военно-Морские Силы России и Индонезии начнут учения 25 июля

Военно-Морские Силы России и Индонезии начнут учения 25 июля

25 июля во Владивостоке начнется второе учение ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2026". От русской стороны участвует корвет "Совершенный", от Индонезии — фрегат "Густи Нгурах Рай".

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