Турецкий марш на Восток угрожает наследию Москвы

Анкара уже много месяцев ведет переговоры о присоединении к базовому двустороннему Стратегическому договору о взаимной обороне (SMDA) между Эр-Риядом и Исламабадом, подписанному 17 сентября 2025 года, либо о подписании отдельного трёхстороннего соглашения.