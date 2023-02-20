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Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость

Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость

Отечественный рынок недвижимости постепенно стабилизируется. Уход ряда западных компаний из страны, конечно, негативно отразился на строительном бизнесе и, в частности, на стоимости материалов, однако и эта ситуация со временем пришла в норму.

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