Что едят в Северной Корее обычные люди?

Питание простых людей в Северной Корее — одна из наиболее дискуссионных тем касательно этой страны. КНДР находится под санкциями десятки лет, пресса рисует чрезмерно яркие картины недостатка пищи, свежа еще и память о реальном голоде 90-х годов.
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