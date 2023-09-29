В Татарстане планируют снизит расходы на строительство новых школ

Татарстан планирует сократить расходы на строительство новых школ, уменьшив их площадь. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на Казанском международном юридическом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии