Правда ли, что в мужчине измена «заложена природой»? Сексолог Полина Рэд рассказала мне о настоящих причинах неверности и о двойных стандартах, которые живут до сих пор Почти у каждого есть знакомая пара, про которую всё поняли все вокруг, кроме одного из двоих.
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